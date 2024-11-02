Kurtulmuş'tan Şener Battal için Başsağlığı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Milletvekili Şener Battal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş hareketinin duayen isimlerinden, Milli Selamet Partisi 15. ve 16. Dönem Konya Milletvekili Şener Battal'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.