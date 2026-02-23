Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler - Son Dakika
Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

Kurtulmuş\'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler
23.02.2026 19:28
Kurtulmuş\'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de MHP, saat 15.30'da CHP, saat 16.30'da DEM Parti'nin; 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00'de Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AK Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan rapor TBMM'deki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda geçtiğimiz kabul edilirken; raporun kabul edilmesi sonrası siyaset hareketlendi.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAİSİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de MHP, saat 15.30'da CHP, saat 16.30'da DEM Parti'nin, 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00'de Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AK Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek.

RAPOR İÇİN "MİHENK TAŞI" DEMİŞTİ

Kurtulmuş, Komisyon tarafından hazırlanan raporun bundan sonra yapılacaklar konusunda mihenk taşı, bir çerçeve olduğunu belirterek, "Bu çerçevenin içerisinde gerekli adımların iyi niyetle, sabırla ve gerçekten kararlılıkla sürdürülmesi lazım. Artık bu kadar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlar da Türkiye'nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken bu sorunun tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kaldırılması mümkündür ve bu adımların atılması gerekir." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Politika, AK Parti, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler - Son Dakika

SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler - Son Dakika
