Kurtulmuş'tan Tıp Bayramı Mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sağlık çalışanlarının emeğine teşekkür ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Milletimizin sağlığı için verdiğiniz emeğin ve gösterdiğiniz gayretin kıymeti, her zaman gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Her birinize gönülden teşekkür ediyor, emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, insan hayatına dokunan, en zor anlarda umut olan, şifa için büyük bir adanmışlıkla çalışan sağlık çalışanlarının bilgi, sabır ve merhametiyle her zaman milletin en büyük güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının, salgınlarda, afetlerde ve zorlu süreçlerde gösterdiği fedakarlığın yalnızca bir mesleğin değil, aynı zamanda büyük bir insanlık görevinin en güzel örneği olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milletimizin sağlığı için verdiğiniz emeğin ve gösterdiğiniz gayretin kıymeti, her zaman gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Her birinize gönülden teşekkür ediyor, emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Böylesine anlamlı bir günde, sağlıklı bir toplum için büyük bir sorumlulukla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Tıp Bayramı, Etkinlik, Politika, 14 Mart, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:51:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.