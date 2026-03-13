TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Tokat'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
