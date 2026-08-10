Kurtulmuş, TBMM Kulislerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kurtulmuş, TBMM Kulislerini Ziyaret Etti

Kurtulmuş, TBMM Kulislerini Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, kanun teklifi görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet kulislerine gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri devam ettiği sırada iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'da Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri devam ettiği sırada önce iktidar kulisini, ardından muhalefet kulisini ziyaret etti. Kurtulmuş, iktidar kulisinde başta AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala olmak üzere milletvekilleriyle bir araya gelerek, sohbet etti. Kurtulmuş, daha sonra muhalefet kulisine geçti. Kurtulmuş, burada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Kurtulmuş'un muhalefet kulisi ziyaretinde AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de yer aldı. Ziyaret sırasında TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da muhalefet kulisindeki görüşmeye katıldı. Kurtulmuş, kulis ziyaretleri sırasında milletvekilleriyle sohbet etti.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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