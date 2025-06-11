TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a gitti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde 'Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü' temasıyla düzenlenecek TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere başkent Astana'ya geldi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere kardeş ülke Kazakistan'ın başkenti Astana'dayız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurulu için Kazakistan'da - Son Dakika
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