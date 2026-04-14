Kurtulmuş ve BAE Başkanı Görüştü

14.04.2026 18:07
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE'nin Federal Konseyi Başkanı Ghobash ile Orta Doğu gelişmelerini ele aldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

Parlamentolar Arası Birlik'in 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmelerin bölge ülkeleri üzerindeki etkileri ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, BAE'nin, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaştan en çok etkilenen ülkelerden birisi olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İran'ın kardeş ülke BAE'yi ve Körfez ülkelerini hedef almasını kabul edilemez bulduklarını belirtti. Kurtulmuş, bu savaşta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi. İsrail'in bölgeye yönelik yayılmacılık tehdidine karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgeyi istikrarsızlaştıran gelişmelere karşı ortak çabaların artırılmasının önemini vurguladı. Görüşmede, AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Advertisement
