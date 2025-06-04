Kurtulmuş ve Gafarova\'dan Telefon Görüşmesi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak yeniden TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Gafarova görüşmede, Kurtulmuş'un Meclis Başkanlığı'na yeniden seçilmesinin TBMM ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Gafarova ve Kurtulmuş, birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.