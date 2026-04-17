Kurtulmuş ve Narbaeva'dan İşbirliği Anlaşması

17.04.2026 18:36
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Senato Başkanı Narbaeva ile işbirliği protokolü imzaladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbaeva ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, PAB 150. Genel Kuruluna Özbekistan'ın ev sahipliği yaptığını ve onun da oldukça başarılı geçtiğini dile getirerek, İstanbul'daki 152. Genel Kurul Başkanlığı görevi için kendisine destek veren Narbaeva'ya teşekkür etti.

Türkiye ve Özbekistan ilişkilerinin kardeşlik ve dostluk hukukuna bağlı olarak güçlü şekilde her alanda sürdürüldüğünü belirten Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki ilişkilerde ulaşılan ileri seviyeden de büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Özbekistan'ı ziyaretinde imzaladıkları TBMM ile Özbekistan Ali Meclisi arasındaki işbirliği protokolünün parlamentolar arası işbirliğinin ahdi zeminini oluşturduğunu aktaran Kurtulmuş, bugün de protokolün yol haritasını içeren mutabakat metnini imzalayarak meclisler arasındaki işbirliğinin ilerletilmesine yönelik çabaların somut istikametinin belirleneceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gelecek dönemde dostluk grupları başta olmak üzere komisyonlara ve idari teşkilatlara önemli görevler düştüğünü belirtti.

Kurtulmuş ve Narbaeva, daha sonra TBMM ile Özbekistan Ali Meclisi arasındaki "2026-2027 Yılları İçin İşbirliğine Yönelik Yol Haritası"nı imzaladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
