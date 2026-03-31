Kurtulmuş ve Narbayeva'dan İkili İlişkiler Görüşmesi

31.03.2026 13:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un, Narbayeva ile görüşmesinde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile güncel küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Türk dünyasında istikrarın sağlanmasının ve güçlü işbirliklerinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026'da İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'na katılacağını bildiren Narbayeva'yı, Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Diplomasi, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:13:01.
