Kurtulmuş ve Öztürkler Bakü\'de Buluştu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20'nci Konferansı kapsamında bir araya geldik. Görüşmemizde, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC'nin haklı davasına verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ederken, milli davamız olan Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle omuz omuza yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.