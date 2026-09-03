Kurtulmuş, vefat eden Çekmeköy eski Belediye Başkanı Eraslan için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Kurtulmuş, vefat eden Çekmeköy eski Belediye Başkanı Eraslan için başsağlığı diledi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekmeköy eski Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Eraslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Çekmeköy eski Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Sibel Eraslan'ın eşi, Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden Çekmeköy eski Belediye Başkanı değerli kardeşim Sıddık Eraslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta muhterem eşi Sibel Eraslan Hanımefendi olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA

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