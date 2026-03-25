Kurtulmuş Zagreb'de Hırvat Başbakan ile Görüştü
25.03.2026 13:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan'da ikili temaslar yaparak bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Zagreb'de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ikili temaslarda bulunuyor. Kurtulmuş, zirvenin yapıldığı Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede Türkiye olarak Üç Deniz Girişimi'ne önem verdiklerini, dünyanın bu kadar büyük belirsizlikler ve kırılmalar yaşadığı bir dönemde bu girişimin, bölgedeki istikrarın ve enerji fiyatları başta olmak üzere güvenliğinin sağlanması bakımından önemli olduğunu belirtti. Güneydoğu Avrupa'nın birer ucunda bulunan Türkiye ve Hırvatistan'ın istikrara, barışa ve bölgenin güvenliğine çok büyük önem atfettiğini dile getiren Kurtulmuş, her iki ülke hükümetleri arasında pek çok alanda olumlu ilişkilerin bulunduğunu, özellikle ikili ticaret hacminde önemli bir gelişmenin sağlandığını vurguladı. Kurtulmuş, enerji, altyapı, turizm ve özellikle milli savunma sanayindeki iş birliklerinin daha ileri noktalara taşınabileceğini kaydetti.

"Krizlerde müzakere masası esas alınmalı"

Kurtulmuş, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek jeopolitik kırılmalar, büyük güç mücadeleleri ve bugünden yarına nasıl seyredeceği bilinmeyen yepyeni altüst oluşlar karşısında özellikle barışı ve istikrarı savunanların daha dayanıklı ve daha ciddi iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa başta olmak üzere dünyada meydana getirdiği altüst oluşlara şimdi de Orta Doğu'daki yeni kırılma alanlarının eklendiğini söyleyen Kurtulmuş, özellikle ABD ile İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak bütün bu krizlerde müzakere masasının esas alınması gerektiğini söylediklerini kaydetti. Kurtulmuş, 3'üncü yılını dolduran İsrail'in Gazze'deki soykırımının ise tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin en temel dış hedeflerinden birisinin Balkan ülkelerinin huzur ve güvenlik içerisinde yaşaması olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Balkanlar'daki ülkelerle ilişkilerin eş zamanlı olarak olumlu bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. - ZAGREB

Kaynak: İHA

Dış Politika, Hırvatistan, Politika, Ekonomi, Zagreb, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:47:22.
Advertisement
