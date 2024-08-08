Kuşadası Belediye Başkanı Avcılar Derneği Üyelerine Polar Hediye Etti

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Avcılar Derneği üyelerine seçim döneminde verdiği sözü tutarak polar hediye etti.

Kentte faaliyet gösteren tüm dernekler ve ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgilenen Başkan Ömer Günel, Kuşadası Avcılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Çağatay Aynalı ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel'e Meclis Üyeleri Efe Berberoğlu, Gülden Akbulut ve Nilüfer Tektaş Cevahir de eşlik etti. Ziyarette Başkan Ömer Günel, dernek üyeleriyle sohbet ederek Kuşadası ile ilgili sorun, talep ve önerilerini de dinledi. Daha sonraysa seçim döneminde verdiği sözü yerine getirerek polar hediye etti. Dernek Başkanı Çağatay Aynalı da Başkan Ömer Günel'e hem nazik ziyareti hem de hediyesi dolayısıyla teşekkür etti. - AYDIN