Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, En Başarılı İlçe Belediye Başkanları Arasında 4. Sırada

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir araştırma şirketi tarafından yapılan "Cumhuriyet Halk Partili En Başarılı İlçe Belediyeleri ve Belediye Başkanları" anketinde 4'üncü sıraya yerleşti.

Kent genelinde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik ile kültür sanat faaliyetleri alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bu başarısı yapılan anket ve saha araştırmaları ile de doğrulanıyor. Son olarak bir Araştırma Şirketi tarafından Cumhuriyet Halk Partili 14 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve belediye başkanlarını tespit etmek için yapılan araştırma sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yüzde 63.5 oranıyla en başarılı 4'üncü ilçe belediye başkanı oldu. - AYDIN