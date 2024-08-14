Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, En Başarılı İlçe Belediye Başkanları Arasında 4. Sırada - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, En Başarılı İlçe Belediye Başkanları Arasında 4. Sırada

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, En Başarılı İlçe Belediye Başkanları Arasında 4. Sırada

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yapılan bir araştırma sonucunda Cumhuriyet Halk Partili en başarılı ilçe belediye başkanları arasında 4. sıraya yerleşti. Kent genelinde yaptığı alt ve üst yapı çalışmaları ile sosyal belediyecilik ve kültür sanat faaliyetleri alanında örnek olan Günel'in başarısı anket ve saha araştırmaları ile de doğrulandı.

14.08.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir araştırma şirketi tarafından yapılan "Cumhuriyet Halk Partili En Başarılı İlçe Belediyeleri ve Belediye Başkanları" anketinde 4'üncü sıraya yerleşti.

Kent genelinde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik ile kültür sanat faaliyetleri alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bu başarısı yapılan anket ve saha araştırmaları ile de doğrulanıyor. Son olarak bir Araştırma Şirketi tarafından Cumhuriyet Halk Partili 14 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyeleri ve belediye başkanlarını tespit etmek için yapılan araştırma sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yüzde 63.5 oranıyla en başarılı 4'üncü ilçe belediye başkanı oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, En Başarılı İlçe Belediye Başkanları Arasında 4. Sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, En Başarılı İlçe Belediye Başkanları Arasında 4. Sırada - Son Dakika
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