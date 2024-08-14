Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent genelinde sürmekte olan alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Başkan Günel, ikinci dönemlerinde de kesintisiz hizmet üreteceklerini belirtti.

14.08.2024 19:27  Güncelleme: 19:30
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent genelinde sürmekte olan alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Ziyaret ettiği bölgelerde hemşehrileri ile de sohbet eden Başkan Ömer Günel, "İkinci dönemimizde de kentimiz Kuşadası için kesintisiz hizmet üreteceğiz" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülmekte olan çalışmaları inceleyen Başkan Ömer Günel, saha gezisine Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapımı sürmekte olan Tenis Kulübü ile başladı. Güvercin Masa Gezici ekibinin de yer aldığı saha incelemesinde, Başkan Ömer Günel uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ile 1 antrenman kortunun yer aldığı tesis ile civarında gerçekleştirilen yol yapım ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla ilgili olarak Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Ömer Günel, kısa süre içerisinde tamamlanarak kullanıma açılacak olan Tenis Kulübü'nün ardından sıcak asfalt serimi için hazırlıkların devam ettiği Yüksel Yalova Caddesi 2'inci Sokak'taki çalışmaları inceledi. Kadınlar Denizi Mahallesi ziyaretinde kent sakinleri Başkan Ömer Günel'e tenis kulübü ve çevresinde gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmaları için teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi'nin ardından Şevki Hasırcı Meydanı'nın bulunduğu bölgeyle Devrim Sokak'ta yapılacak minibüs durakları düzenlemesi ile ilgili UKOME yetkilileri ve Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten ile fikir alışverişinde bulundu. Dolmuş duraklarının mezarlık bölgesine alınacağı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ise Devrim Sokak'ta peyzaj düzenlemesi yürüteceğini belirten Başkan Ömer Günel, saha gezisine kilit parke taşı döşenecek olan Ege Mahallesi 470'inci Sokak ile devam etti. Sıcak asfaltla kaplanacak olan Değirmendere Mahallesi Göcek Kavağı 2'inci Sokak'taki çalışmaları da inceleyen Başkan Ömer Günel, son olarak Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde, Kesedağı mesire alanı projesinin detaylarını inceledi.

Kuşadası için kesintisiz hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizi daha da güzelleştirmek ve modern bir turizm kenti oluşturmak için ekip arkadaşlarımla birlikte ikinci hizmet dönemimizde de durmadan çalışıyoruz. Bugün de belirlediğimiz bölgeleri dolaşarak yapımı devam eden ve kısa süre sonra başlayacak olan tesis ve üstyapı yatırımlarımızı yerinde inceledik. Ayrıca hemşehrilerimizi de dinleyerek talep ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdik. Önümüzdeki süreçte de Kuşadası'nda planlı yatırımlarımız sürecek" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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