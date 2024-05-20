Kuşadası Belediye Başkanı Yalan Haberleri Kınadı

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda geçtiğimiz günlerde davetli olarak katıldığı bir gecede, misafirlere içki ısmarladığı yönünde haber yayınlayan internet sitelerinin kasıtlı olarak yalan haber yaptığını söyledi.

Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada "Öncelikle şahsımın da davetli olduğu bir gecede meclis üyemiz Tibet Özer'in genel konuşması içinde yaptığı bir espriyi cımbızlayarak kasıtlı olarak hakkımda yalan haber yapan kaynakları kınıyorum. Söz konusu gecede hiçbir davetliye içki ısmarlamadım. Bu tür kasıtlı olarak yapılan haberlerin tek bir amacı var o da; Kuşadası'nda geride bıraktığımız 5 yılda belediyecilik alanında gösterdiğimiz başarılı hizmetler ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin elde ettiği başarıdır. Hiçbir yalan haberin bu başarıya gölge etmesine müsade etmeyeceğim. Hakkımda çıkan bu tür yalan haberler ve bunları servis edenlerle hukuksal mücadelemi dün olduğu gibi bugünde sürdüreceğim. Kamuoyunun bu tarz asparagas haberlere de itibar etmemesini önemle rica ederim" dedi. - AYDIN