Kuşadası Belediyesi Batumoba Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediyesi Batumoba Etkinliklerine Katıldı

Kuşadası Belediyesi Batumoba Etkinliklerine Katıldı

Kuşadası Belediyesi, Batum'un şehir statüsü kazanmasının 136'ncı yılı şerefine düzenlenen 'Batumoba' etkinliklerine katıldı. Heyet, üç gün süren programda Kuşadası'nın tanıtımını yaptı.

30.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:23
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Kuşadası Belediyesi, kentin Gürcistan'daki kardeş şehri Batum'un şehir statüsü kazanmasının 136'ncı yılı şerefine düzenlenen 'Batumoba' etkinliklerine katıldı. Batum Belediye Başkanı Archil Chikovani'nin daveti üzerine şehre giden heyet, üç gün süren programda etkin bir şekilde Kuşadası'nın tanıtımını yaptı.

Kuşadası'nın 2010 yılından bu yana kardeş şehri olan Batum, şehir statüsü kazanmasının 136'ncı yılını düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı. 26 Nisan'da resmi açılış töreniyle başlayan kutlama programına Kuşadası Belediyesi de katıldı. Batum Belediye Başkanı Archil Chikovani'nin daveti üzerine şehre giden Kuşadası Belediyesi heyetinde, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Yusuf Atak ile Belediye Meclis üyeleri Emre Fazlılar ve Mehmet Sarıdedeoğlu yer aldı. Heyet üç gün boyunca devam eden etkinliklerde, diğer şehirlerden gelen yöneticilerle yakın iletişim kurarak hem ilişkileri güçlendirdi hem de Kuşadası'nın tanıtımına önemli katkı sağladı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Batum ile kardeş şehir olmaktan dolayı onur duyduklarını belirterek, "Öncelikle, Batumlu dostlarımızla böylesine önemli ve özel bir günde bir arada olmak, coşkunuzu paylaşmak bizim için mutluluk kaynağı oldu. Bizi çok sıcak karşıladıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere Başkanımız Ömer Günel ve Kuşadalı hemşehrilerimizin sevgi ve selamlarını getirdim. Batum'un şehir statüsünü kazanışının 136'ıncı yıl dönümü kutlu olsun. Kuşadası'nın Batum ile olan kardeş şehir bağları her geçen yıl güçleniyor. Kuşadası Belediyesi olarak kardeş şehir ilişkilerine çok önem veriyoruz. Çünkü kardeş şehir ilişkileri yeni turistik, sosyal ve kültürel işbirliklerine kapı aralıyor. Böylece kent ekonomisine de katkı sağlanmış oluyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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