Kuşadası Belediyesi\'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Politika

Kuşadası Belediyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Belediye Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen kutlama programında işçiler davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti.

Kuşadası Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ana Hizmet Binası önünde kutlama programı düzenlendi. Kutlamaya, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü (KUŞADANS) tarafından sergilenen çeşitli dans gösterileri ve çekilen halaylar eşliğinde coşkuyla sürdü. Kutlama programına katılanlara tavuk ve pilav ikramında bulunuldu.

"Biz büyük bir aileyiz"

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise, "Öncelikle Başkanımız Ömer Günel'in hepinize saygı ve sevgilerini iletiyorum. İşçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs gibi önemli bir günde siz değerli mesai arkadaşlarımla olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Kuşadası Belediyesi olarak kentimize hizmet vermek için gerek sahada gerekse de idari birimlerde siz çalışanlarımız ile birlikte büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir üyesi bizim için eşit öneme ve değere sahip. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana kaynaklarımızı en doğru bir biçimde kullanarak sizlerin haklarını korumak, geliştirmek ve enflasyon karşısında ezdirmemek için çaba gösterdik. Geldiğimiz noktada artık taşların yerine oturduğunu, yaptığımız toplu sözleşmeleriyle çalışanlarımızın yüzünün gülmeye başladığını görmek bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Bu nedenle bugün burada büyük bir gönül rahatlığı ile sizlerle birlikte 1 Mayıs'ı bayram havasında kutluyoruz. Bu süreçte bizler, emeğin en yüce değer olduğunu unutmadan yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarımın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" diye konuştu. - AYDIN