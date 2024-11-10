Kuşadası'nda Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Kuşadası'nda Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Kuşadası\'nda Atatürk\'ü Anma Töreni Düzenlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, saygı, sevgi ve özlemle Atatürk'ü andı.

10.11.2024 13:59  Güncelleme: 14:02
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yıl dönümünde törenle anıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" dedi.

Kuşadası'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Personel Yarbay İlker Görkem, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Öztürk, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Personel Yarbay İlker Görkem ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan anma töreni, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası'nda Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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