Kuşadası\'nda CHP Ön Seçimi Yoğun İlgiyle Gerçekleştirildi

Kuşadası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde, vatandaşlar ve partililer sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde tüm il ve ilçelerde 5 bin 960 sandık kuruldu. Kuşadası'nda da CHP'ye üye 8 bin 500 kişi, 12 ayrı seçim bölgesinde bulunan 22 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kuşadalılar, kendileri için kurulan 28 sandığa gelerek Ekrem İmamoğlu'na oy verdi.

Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla Saraçhane'de bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de bugün kente dönüp, oyunu CHP Kuşadası İlçe Örgütü binasında kullandı. Başkan Günel, oy pusulasının bulunduğu zarfı eşi Duygu Günel ve 99 yaşındaki CHP'ye üye olan Suphiye Dikici ile birlikte 3 numaralı sandığa attı. Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Günel, "Partimizin cumhurbaşkanı ön adayı olan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için dün Saraçhane'deydim. Tüm Türkiye'de seçime müthiş bir katılım var. Dayanışma sandıklarının önünde kuyruklar oluşmuş durumda. Bu demokratik süreç Türkiye için çok önemli. Her şeye rağmen engellenemeyen bu süreçte vatandaşlarımız yaşananlara tepkisini demokratik yollardan veriyor" diye konuştu. - AYDIN