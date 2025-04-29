Kuşadası\'nda Minibüs Durağı Yenileniyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki minibüsçü esnafıyla gerçekleştirdiği kahvaltılı toplantıda tarihi bir müjde verdi. Yıllardır süregelen sorunlara neşter vuran Başkan Günel, Kadınlar Denizi son durakta kapsamlı bir yenileme çalışması başlatılacağını duyurdu. Bu hamlesiyle durak, modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşarak hem esnafın hem de yolcuların yaşam kalitesini artıracak.

Belediye Meclis üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen sıcak ve samimi ortamda, Başkan Ömer Günel, ulaşım sektörünün emektarları olan minibüs şoförlerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Görevde bulunduğu 6 yıl boyunca esnafın sorunlarına duyarsız kalmayan Başkan Günel, taksicilerle kurduğu yakın diyaloğun ardından şimdi de minibüsçülerin taleplerine kulak verdi.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, "Taksici kardeşlerimizle olduğu gibi sizlerle de bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize bereketli ve kazançlı bir sezon diliyorum. Bizim için önemli olan Kuşadası'na hizmet etmek, sorunları çözmek ve vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak. Geçtiğimiz 6 yılda bahaneler üretmek yerine modern ve konforlu yollar inşa ettik. Şimdi de Kadınlar Denizi son durağını, siz değerli esnafımızın ve yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandıracağız. Burası artık Kuşadası'na ve sizlere yakışır bir mekan olacak" ifadelerini kullandı.

Minibüsçü esnafı da Başkan Günel'in bu müjdeli haberi karşısında büyük bir memnuniyet ve heyecan duydu. Kooperatif Başkanı Timuçin Akkuş, Başkan Günel'e esnafın sorunlarına gösterdiği ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkürlerini iletti. Toplantı boyunca esnafın talep ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Günel, yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap verdi.

Bu önemli yatırım hamlesiyle Kuşadası Belediyesi, sadece ulaşım altyapısını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda esnafına verdiği değeri de bir kez daha gözler önüne seriyor. - AYDIN