Kuşadası ve Creil Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Kuşadası ve Creil Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Kuşadası ve Creil Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Fransa'nın Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman, Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında kardeş şehir ilişkilerini resmiyete döktü. Her iki şehir arasındaki dostluk ilişkileri, kültürel değişim ve barış ruhunu güçlendirmek amacını taşıyor.

02.11.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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Fransa'nın Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman ve beraberindeki delegasyon, Kuşadası Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın misafiri oldu. Toplantıdan önce Creil Belediye Başkanı Villeman'ın attığı imzayla her iki kent arasındaki kardeş şehir ilişkileri resmiyet kazandı.

Kuşadası Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı Başkan Ömer Günel yönetiminde Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıya, Fransa'nın Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman ve beraberindeki delegasyon da konuk olarak katıldı. Toplantıdan önce Creil Belediye Başkanı Villeman'ın attığı imzayla her iki kent arasındaki kardeş şehir ilişkileri resmiyete döküldü.

İmza töreninde konuşan Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman, "Şehirlerimiz arasındaki kardeşlik ilişkisi Akdeniz'de Fas, Tunus ve Filistin gibi ülkelerle hali hazırda sürdürdüğümüz dostluk bağlarını tamamlayan bir eksene tekabül ediyor. Creil'de en az 1000 Türk ailesi yaşıyor. Bu sayı bize komşu olan şehirlerle birlikte daha da artıyor. Güzel ülkenizin güzel insanları tüm kültürlerini de şehrimize getiriyor. Bu Creil'i dünyaya açmak istememizin de bir göstergesidir. Amacımız dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu barış ruhunu geliştirmek için çaba göstermektir" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Creil'in nüfusu 35 bin civarında. Burada 113 ülkenin insanı barış içerisinde yaşıyor. Sevgili Başkanımız Jean Claude Villeman'ın da şehrine gelen herkesi kucaklamak gibi güzel bir özelliği var. Kendisi ve delegasyonunu Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk" diye konuştu.

Meclis toplantısında İmar Komisyonu'ndan istifa eden İYİ Partili Meclis Üyesi Yaser Doğan'ın yerine CHP'li Meclis Üyeleri Gülden Akbulut, Fahrettin Çiçek ve Tibet Özer'in önergesiyle oy çokluğuyla İYİ Partili Hasan Göçmen seçildi. Öte yandan meclis toplantısında Özel Kalem Müdürlüğü Koordinatörlüğü'ne getirilen Cevat Göğez'in yerine Özel Kalem Müdürü olarak Şebnem Kars Şenol atandı. Yine toplantıda özel bir firmadan Kuşadası Belediyesi'ne 6 motosikletin bağışlanması da kabul edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası ve Creil Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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