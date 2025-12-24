Başkan Günel\'den Sındırgı\'ya dayanışma ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sındırgı Belediye Başkanı ve aynı zamanda Doğal Şehirler Birliği Kurucu Üyesi Serkan Sak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, iki belediye arasında yürütülen çalışmalar ile yerel yönetimlerde dayanışmanın önemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında, geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de Sındırgı'da meydana gelen deprem de gündeme geldi. Depremin hemen ardından, Kuşadası Belediyesi tarafından depremzedelere sağlanan çadır desteği nedeniyle Başkan Serkan Sak, Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.

Başkan Günel, deprem sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her zaman olduğu gibi o günlerde de sosyal belediyecilik anlayışımızı ön planda tutarak depremde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza çadır desteğinde bulunduk. Temennimiz, bu tür acıların bir daha yaşanmaması. Buradan her iki belediye başkanı olarak ortak bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Başımıza bir felaket gelmesini beklemeden hem Kuşadası'nda hem de Sındırgı'da yapı stokunun yenilenmesi ve kentsel dönüşüm için gereken tüm planlamaların bir an önce bitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Halen Doğal Şehirler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Ömer Günel, Sındırgı ziyaretinde depremden etkilenen vatandaşlarla da bir araya geldi. Günel, Kuşadalılar'ın depremzedelerle olan dayanışmasının yalnızca afet anlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de gönül bağının süreceğini ifade etti.

Ziyaret, Başkan Ömer Günel'in Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'a gösterilen misafirperverlik ve nezaket için teşekkür etmesiyle sona erdi. - AYDIN