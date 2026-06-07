Kuşçu'da MHP Zaferi: Hikmet Temizel Başkan Seçildi - Son Dakika
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Kuşçu'da MHP Zaferi: Hikmet Temizel Başkan Seçildi

Kuşçu\'da MHP Zaferi: Hikmet Temizel Başkan Seçildi
07.06.2026 21:18
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Tokat'ın Kuşçu beldesinde yapılan ara seçimde, MHP adayı Hikmet Temizel belediye başkanı oldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi.

Yeniden belde statüsü kazanan Kuşçu'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ara seçimde seçmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Beldede 2 sandıkta 710 seçmen oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 373 oy alan MHP'nin adayı Hikmet Temizel kazandı. Büyük Birlik Partisinin adayı Ömer Geçit ise 260 oy aldı.

YSK, nüfus kriterlerini karşılayarak yeniden belde statüsü kazanan 4'ü Tokat'ta toplam 6 yerleşim yerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Yeşilyurt, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuşçu'da MHP Zaferi: Hikmet Temizel Başkan Seçildi - Son Dakika

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