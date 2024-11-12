Kütahya Belediye Meclisi\'nde Önemli Gündem Maddeleri Görüşüldü

Politika

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 6 Kasım günü meclis toplantısına katılmayarak kendisini protesto eden meclis üyelerini, katılımları sebebiyle bu defa teşekkür ederek alkışladı.

Kütahya Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında 1. Dönem 7. Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 2025 yılına ilişkin önemli gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda 2025 Mali Yılı Performans Programı, 2025 Mali Yılı ve Takip Eden İki Yıla Ait Belediye Bütçesi, 2025 Yılı Gelir ve Vergi-Harç Tarifesi ve Evsel Katı Atık Tarife Raporu gibi mali konular görüşüldü. Ayrıca Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nin iptal edilerek yeniden düzenlenen taslağı da gündeme alındı. İmar düzenlemeleri de dahil olmak üzere birçok önemli madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantının kentin geleceğine dair kararların alınmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Başkan Kahveci toplantının sonunda, Kütahya için çalışan tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, onları alkışladı.

AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin Ahmet Özer'e destek için Esenyurt mitingine katıldığı gerekçesiyle 6 Kasım günü yapılması gereken Belediye Meclis Toplantısı'na katılmayarak, durumu protesto etmişlerdi. - KÜTAHYA