Kütahya\'da Cumhurbaşkanına mektup gönderme stantlarına yoğun ilgi

Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taleplerini, önerilerini ve dertlerini iletebilmeleri için il merkezi ve bazı ilçelerde kurulan stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Kongre süreci öncesinde, hemşerilerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a taleplerini, önerilerini ve dertlerini iletebilmeleri için şehrimizin meydanlardayız. Merkez ilçemizde 3 noktada olmak üzere, Altıntaş, Dumlupınar, Tavşanlı ve Domaniç ilçelerimizde, hemşerilerimizi dinlemeye, onlarla hemhal olmaya Cumhurbaşkanımıza mesajlarını iletmelerine imkan sağlamak üzere meydanlardayız" dedi. - KÜTAHYA