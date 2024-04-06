Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı üzerine Kütahya'da oyların sayımına yeniden başlandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından MHP İl Başkanlığının itirazını değerlendiren Kütahya İl Seçim Kurulu, Belediye Başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Bunun üzerine CHP tarafından kararın iptali talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapıldı.
CHP'nin yaptığı itirazın YSK tarafından reddedilmesinin ardından oyların sayım sürecine geçildi.
Kütahya Adliyesinde her iki partiden temsilcilerin de katılımıyla başlayan geçersiz oyların yeniden sayım işlemi sürüyor.
MHP ve CHP'nin il ve merkez ilçe yöneticileri ile partililer ise adliye binasının dışında sayımla ilgili gelişmeleri izliyor.
Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy almıştı.
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AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı. Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi. İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, önümüzdeki dönemde daha güzel hizmetler bırakacaklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı tarafından yapılan işe alımların halkçı belediyecilik anlayışına aykırı olduğunu ve zarar verdiğini belirtti. Özer, usule uygun olmayan işe alımların feshedildiğini ve ihtiyaç olduğu takdirde yeni alımlar yapılacağını ifade etti.
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