Kütahya\'dan Büyük Kongre\'ye Yoğun Katılım

Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, yaklaşan Büyük Kongre öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kongrenin 23 Şubat'ta gerçekleşeceğini belirten Erenler, Kütahya'dan yoğun bir katılım olacağını ifade etti.

Erenler, "Binin üzerinde bir katılımla, 63 özel araç ve 22 otobüsümüz şu anda belirlendi. Ancak halen katılımlar devam ediyor, katılmak isteyenlerin talepleri sürüyor. İnşallah çok güçlü bir şekilde Kütahya'nın sesini de Ankara'dan duyuracağız Büyük Kongremizle" dedi.

Tüm hemşehrilerini Büyük Kongre'ye davet eden Erenler, "Bu kongreyle tüm dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz. Katılım sağlayan herkese şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Kongre'ye yönelik hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Erenler, birlik ve beraberlik mesajı vererek Kütahya halkının bu önemli organizasyona güçlü bir şekilde katılacağını vurguladı. - KÜTAHYA