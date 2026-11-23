Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Betül Gülmüş atandı.

Görev değişimi kapsamında, başkanlık görevini yürüten İsmi Naz Kandemir görevi Betül Gülmüş'e devretti. Gülmüş'e mazbatası, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan tarafından takdim edildi.

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Şule Bilgili, Kandemir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni başkan Betül Gülmüş'e görevinde başarılar diledi. Bilgili, görev değişiminin Gediz ve teşkilat için hayırlı olmasını temenni etti.