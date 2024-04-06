Kütahya Merkez Belediye Başkanlığı Seçiminde MHP ve AK Parti\'nin İtirazları Kabul Edildi

Politika

Seçim sonrasında Kütahya Merkez Belediye Başkanlığı seçiminde MHP seçimin iptali ve tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulundu. AK Parti'nin ise 125 sandıkta geçersiz oyların sayılmasını istedi ve ilçe seçim MHP'yi reddetti. AK Parti'nin 125 sandıkta geçersiz oyların sayımı itirazını kabul etti.

İl Seçim Kurulu MHP'nin ve AKP'nin taleplerini kabul ederek 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımına kabul kararını verdi.

Sayımın bugün saat 14.00'da başlayacağı belirtildi.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu. - KÜTAHYA