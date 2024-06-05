Kütahya Şehir Hastanesi'nde işçilerin maaşları ödenmiyor

Politika

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Alı Fazıl Kasap, işletmeciliğini Güriş firmasının yaptığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde 500'e yakın işçinin 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Kasap, işçilerin maaşlarının ödenmesi için çağrıda bulundu.

Kasap, "Kütahya Şehir Hastanesini derme çatma bir yapıyla açtınız ancak aksaklıklar bir türlü giderilemiyor ama en önemlisi şu; 1 Mayıs'tan önce, İşçi Bayramı'ndan önce çalışan 400, 500 işçi maaşlarını 3 maaş alamamışlardı hala bu maaşın sadece 1 tanesi verildi, 1 maaş ve 2 maaş içeride. İki aydır, iki buçuk aydır buradaki çalışan 500'e yakın işçi maaşlarını alamıyorlar, eve ekmek götüremiyorlar, kredi borçları var ve bunlar zoraki işi bıraktırmak zorunda bırakılmaya çalışılıyorlar. Yıldırma politikası var ve Sağlık Bakanlığının denetimindeki şehir hastanesinde işçilerin, çalışanların bir saat çalışmaması sistemin çökmesine sebep olacaktır. Bu şehir hastanesindeki tüm emekçilerin maaşları derhal verilsin, mağduriyetler giderilsin ve yüklenici firmaya gerekli cezaların da verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA