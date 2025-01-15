Kütahya ve Tavşanlı Belediyeleri Arasında İş Birliği Geliştiriliyor - Son Dakika
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Politika

Kütahya ve Tavşanlı Belediyeleri Arasında İş Birliği Geliştiriliyor

Kütahya ve Tavşanlı Belediyeleri Arasında İş Birliği Geliştiriliyor

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'i ziyaret ederek ortak sosyal sorumluluk projeleri ve şehircilik çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. İki başkan, bölgedeki iş birliğini artırma amacı güdüyor.

15.01.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz, İrfan Güleç ve Mehmet Ali Akar da katıldığı görüşmede, Belediye Başkanımız Kahveci ile Tavşanlı Belediye Başkanı Derin bölgeye yönelik ortak sosyal sorumluluk projeleri, şehircilik çalışmaları ve geliştirilebilir hizmetler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kahveci, Tavşanlı Belediyesi'nin çalışmalarının takipçisi olduğunu belirterek, "Kütahya ve Tavşanlı arasındaki iş birliğini daha da geliştirecek adımlar atmaya gayret göstereceğiz. Ortak hedefimiz, şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmektir" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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