Kuzey Çevre Yolu İhalesine Eleştiri
16.04.2026 13:47
Saadet Partisi Başkanı Erdal Altun, 10 aydır başlanmayan ihale için kamu kaynaklarını sorguladı.

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 'ivedi ve acil' işler gerekçesiyle yapılan Kuzey Çevre Yolu ihalesini eleştirerek, "Kuzey Çevre Yolu ihalesi de açık ihale olarak yapıldı. Yapılar ihalenin işine aradan 10 ay geçmesine rağmen halen başlanılmadı" dedi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, "Bugün burada herhangi bir siyasi polemik için değil, doğrudan kamu hakkını ilgilendiren ciddi bir meseleye dikkat çekmek için bulunuyoruz.

Konu açıktır: Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı. Biz, bu konuda sorulması gereken soruları sormak zorundayız. 28 Mayıs 2025 tarihinde, Kayseri Kuzey Çevre Yolu yapım İşi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında, yani "ivedi ve acil" işler gerekçesiyle pazarlık usulü ile yapılmıştır. Rakamlar nettir. Yaklaşık maliyet 2 milyar 762 milyon lira. Sözleşme bedeli 2 milyar 345 milyon lira. Kırım oranı yaklaşık yüzde 15. Şimdi buradan açıkça soruyoruz. Bu iş gerçekten acil miydi? Çünkü aynı iş için belirlenen süre 1030 gündür. Yani yaklaşık 3 yıl. Acil olduğu söylenen bir iş 3 yıl sürer mi? Dahası var. Bu proje, 2025 yılı yatırım programında yer alan, önceden planlanmış bir projedir" dedi.

4734 sayılı kanunun 21/b maddesinin istisnai bir düzenleme olduğunu dile getiren Altun, "Deprem, sel, afet gibi gerçekten ani ve öngörülemeyen durumlar için getirilmiştir. İhalenin gerçekleştirilme tarihinden bu yana 10 ay geçmiştir. Yapım aşamasında halen bir gelişme yaşanmadı. Bu sürecin takipçisi olacağız. Gerekirse tüm ihaleleri tek tek inceleyecek, kamuoyuyla paylaşacağız. Ta ki, kamu kaynakları en doğru şekilde kullanılana kadar " diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:01:10.
