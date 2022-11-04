Asya'da savaş çanları! Kuzey Kore yüzlerce uçakla Güney Kore'ye karşı gövde gösterisi yaptı - Son Dakika
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Asya'da savaş çanları! Kuzey Kore yüzlerce uçakla Güney Kore'ye karşı gövde gösterisi yaptı

04.11.2022 12:19

Kore Yarımadası'ndaki tansiyon giderek yükseliyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 180 Kuzey Kore askeri uçağına ait radar izi tespit edildiğini ve yanıt olarak F-35A hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere 80 Güney Kore jetinin havalandığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sınır bölgesi yakınında Kuzey Kore'ye ait 180 savaş uçağının tespit edilmesinin ardından yanıt olarak 80 Güney Kore jetinin havalandığını açıkladı.

BU KEZ SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDILAR

Güney Kore'nin bölgede ABD ile ortaklaşa düzenlediği hava tatbikatına ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ve topçu atışları ile karşılık veren Kuzey Kore, Washington- Seul ittifakına gözdağı vermek için bu kez savaş uçaklarını havalandırdı.

HAYALET AVCI UÇAKLARIYLA KARŞILIK VERİLDİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisinin kuzeyinde uçan 180 Kuzey Kore savaş uçağının tespit edildiği bildirildi. Kuzey Kore uçaklarının yerel saat ile 11.00-15.00 sıralarında batı ve doğu kıyılarının yanı sıra iç bölgelerde de uçtuğu kaydedilirken Seul'un ise yanıt olarak F-35A hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere 80 jet havalandırdığı ifade edildi.

TATBİKATIN SÜRESİ 1 GÜN DAHA UZADI

Washington-Seul ittifakı son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına 31 Ekim'de başlamış, normal şartlarda bugün son bulması beklenen tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer aldığı açıklanmıştı. İki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedefleyen tatbikat, Kuzey Kore'nin rekor sıklıktaki füze denemelerine tepki olarak 1 gün daha uzatılmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Asya'da savaş çanları! Kuzey Kore yüzlerce uçakla Güney Kore'ye karşı gövde gösterisi yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya'da savaş çanları! Kuzey Kore yüzlerce uçakla Güney Kore'ye karşı gövde gösterisi yaptı - Son Dakika
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