Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi - Son Dakika
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Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi

25.05.2022 08:59

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze ateşlediği bildirildi.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze ateşlediği bildirildi. Füzeler, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşerken, Pyongyang'ın son füze denemesi ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyaretinin ertesinde " Washington'a gözdağı" olarak yorumlandı.

Silah programı nedeniyle uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve ülkede patlak veren şüpheli Covid-19 vakaları nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'den yeni füze denemesi geldi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın sabah saatlerinde 2'si balistik olmak üzere 3 yeni füze ateşlediği bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ilk füzenin yaklaşık 550 kilometre maksimum irtifa ile yaklaşık 300 kilometre uçtuğunu, 50 kilometre yüksekliğe ulaşan ikinci füzenin ise yaklaşık 750 kilometre yol kat ettikten sonra Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara düştüğünü söyledi. Üçüncü füzeye dair detaylı analizin devam ettiğini belirten Kishi, "Kuzey Kore, bu yılın başından bu yana, seyir füzeleri de dahil olmak üzere 16 kez farklı tipte füze ateşledi. Kishi, "Kuzey Kore'nin eylemleri bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi
Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi
Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi
Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi
Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi
Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi
Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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