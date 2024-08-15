Kuzey Kore, 5 Yıl Aradan Sonra Yabancı Turist Kabulüne Başlayacak

Politika

Kuzey Kore, yaklaşık 5 yıl aradan sonra Aralık ayında yabancı turist kabulüne başlayacak.

Kuzey Kore'nin korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılının Ocak ayında yabancı turistlere kapattığı kapılarını Aralık ayı itibariyle yeniden açacağı bildirildi. Kuzey Kore turları düzenleyen Çin merkezli "KTG" adlı firmadan yapılan açıklamada, turistlerin önümüzdeki kış mevsiminden itibaren volkanik Paektu Dağı'nın bulunduğu

Samjiyon şehrini yeniden ziyaret edebileceği belirtildi. Açıklamada, "Şimdilik sadece Samjiyon hakkında bilgilendirildik, ancak Pyongyang ve diğer bölgelerin de turist ziyaretine açılacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Yabancı turistleri Kuzey Kore'ye götüren bir diğer Çin merkezli firma olan Koryo Tours tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu duyuruyu yapmak için 4 yılı aşkın bir süredir bekleyen Koryo Tours, Kuzey Kore'nin yeniden turizme açılacak olmasından heyecan duyuyor" denildi.

Sınırlar 2020'den beri kapalıydı

Covid-19 salgını öncesinde büyük çoğunluğu Çinli turistlerden oluşan sınırlı sayıdaki yabancıyı ülkeye kabul eden Kuzey Kore, salgın nedeniyle 2020 yılının Ocak ayında sınırlarını yabancı ziyaretçilere kapatmıştı. Son olarak geçtiğimiz Şubat ayı itibariyle sınırlı sayıdaki Rus vatandaşına istisnai olarak ülkeye seyahat etme izni verildiği açıklanmıştı. Buna rağmen sınırlar diğer ülke vatandaşlarına kapalı kalmıştı.

Kim Jong-un ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz ay Paektu Dağı yakınlarındaki Samjiyon şehrini ziyaret ederek yürütülen kalkınma projeleri hakkında yetkililerden bilgi almıştı. Kim'in uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik krizle mücadele eden ülkenin turizmini canlandırarak döviz elde etmeyi hedeflediği yorumları yapılmıştı. - PYONGYANG