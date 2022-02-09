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Kuzey Kore: "ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var" - Son Dakika

Kuzey Kore: "ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var"

09.02.2022 12:16
Kuzey Kore: "ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var"

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var" denildi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var" denildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından gerilimi arttıracak bir açıklama geldi. Açıklamada, "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında, bu gezegende ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var. Dünyada 200'den fazla ülke var, ancak sadece birkaçında hidrojen bombaları, kıtalararası balistik füzeler ve hipersonik füzeler var" ifadeleri kullanıldı. Sert mesaj verilen açıklamada, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen füze testleri ise "olağanüstü başarılı" olarak nitelendirildi ve "savaş caydırıcılığının" güçlendirildiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Kuzey Kore'ye yönelik karşı düşmanca bir niyet olmadığını belirtti ve yeniden diyalog çağrısında bulundu. Sözcü Pyongyang yönetimini "uluslararası barış, güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için bir tehdit" olarak gördüğünü ifade etti.

1 ayda 7 füze denemesi

Kuzey Kore Ocak ayı başından bu yana 7 kez hipersonik füze, taktik güdümlü füze ve seyir füzesi denemeleri gerçekleştirmişti. İlk olarak 5 ve 11 Ocak'ta geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak'ta ise demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı. 17 Ocak'ta 2 taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, 25 Ocak'ta ise seyir füzelerini test etmişti. 28 Ocak'ta 2 taktik güdümlü füzenin daha başarılı şekilde test edildiğini duyuran Pyongyang, son olarak 30 Ocak'ta orta-uzun menzilli bir balistik füze olan Hwasong-12'yi başarılı bir şekilde test etmişti. - PYONGYANG

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Kore: 'ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore: "ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var" - Son Dakika
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