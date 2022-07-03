Kuzey Kore: "ABD'nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak" - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore: "ABD'nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak"

03.07.2022 12:23
Kuzey Kore: "ABD'nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varmaları üzerine, "ABD'nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varmaları üzerine, "ABD'nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak" dedi.

Kuzey Kore, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde bir araya gelerek askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmaya varan ABD, Güney Kore ve Japonya'yı hedef aldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin bu anlaşma ile bölgede NATO benzeri bir askeri ittifak kurmayı amaçladığı aktarıldı. Sözcü ayrıca, "Gerçek açıkça gösteriyor ki, ABD'nin 'Kuzey Kore tehdidi' dedikodusunu yaymasının asıl amacı, Asya-Pasifik bölgesinde askeri bir üstünlük elde etmek için bir bahane sağlamak. Şu anki durum, güvenlik ortamının hızlı şekilde kötüleşmesiyle başa çıkmak için ülke savunmasını acil şekilde geliştirme konusunda uyarıda bulunuyor" dedi. - PYONGYANG

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kuzey Kore'den, ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki askeri iş birliğine tepki Son dakika haber! Kuzey Kore'den, ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki askeri iş birliğine tepki Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Japonya, Asya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore: 'ABD'nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 12:29:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore: "ABD'nin amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement