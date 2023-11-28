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Kuzey Kore'deki seçimlerde 67 yıl sonra ilk kez hayır oyu verildi - Son Dakika

Kuzey Kore'deki seçimlerde 67 yıl sonra ilk kez hayır oyu verildi

Kuzey Kore'de yapılan yerel seçimlerde 67 yıl sonra ilk kez sandıktan küçük bir yüzde de olsa hayır oyu çıktı. Belirlenmiş adaya onay veya ret oyu kullanılan sistemde, il halk meclisi adayları için seçmenlerin yüzde 99,91'i evet oyu, yüzde 0,09'u da hayır oyu verdi.

28.11.2023 - 11:59,
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Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, 27 bin 858 Kuzey Kore vatandaşı, il ve ilçelerde yapılan yerel seçimlerde aday gösterildi. Yerel seçimlerde 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildi.

YÜZDE 0,09 HAYIR OYU ÇIKTI

Seçimlere katılımın yüzde 99,63 olduğu ifade edilen haberde, belirlenmiş adaya onay veya ret oyu kullanılan sistemde, il halk meclisi adayları için seçmenlerin yüzde 99,91'inin evet oyu, yüzde 0,09'unun da hayır oyu verdiği belirtildi.

1956 YILINDAN BERİ BİR İLK

İlçe ve şehir halk meclisi adayları için de seçmenlerin yüzde 99,87'sinin evet oyu, yüzde 0,13'ünün de hayır oyu kullandığı aktarıldı. Ülkedeki yerel seçimlerde 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildiği kaydedildi.

Kuzey Kore'de Yerel Seçimlerde İlk Kez Hayır Oyu Verildi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

"BU DURUM İNSANLARIN OY HAKKI OLDUĞUNU GARANTİ ETMİYOR"

İsmini vermek istemeyen Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi, "Bu hareket, Kuzey Kore'nin seçimlerde insanların görüşlerini belirtmesine izin verdiklerini göstermek için yapılmış gibi duruyor ancak bu, insanların oy hakkı olduğunu garanti etmiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kuzey Kore'deki seçimlerde 67 yıl sonra ilk kez hayır oyu verildi - Son Dakika
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