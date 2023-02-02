Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer silah dahil topyekun savaş tehdidi - Son Dakika
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Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer silah dahil topyekun savaş tehdidi

02.02.2023 09:39
Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer silah dahil topyekun savaş tehdidi

Kuzey Kore, ABD Savunma Bakanı Lyold Austin'in Güney Kore ziyaretinin "ABD'nin Kore Yarımadası'nı devasa bir savaş cephaneliğine ve kritik bir savaş bölgesine dönüşmesiyle sonuçlanacak tehlikeli senaryosunun güçlü bir göstergesi olduğunu" belirterek, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına...

Kuzey Kore, ABD Savunma Bakanı Lyold Austin'in Güney Kore ziyaretinin "ABD'nin Kore Yarımadası'nı devasa bir savaş cephaneliğine ve kritik bir savaş bölgesine dönüşmesiyle sonuçlanacak tehlikeli senaryosunun güçlü bir göstergesi olduğunu" belirterek, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına nükleer silah dahil topyekun savaş ilkesi çerçevesinde karşılık verileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürerken, Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine tehdit niteliğinde bir açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kore Yarımadası'ndaki ve bölgedeki askeri ve siyasi durum, ABD ve müttefiklerinin pervasız çatışma yanlısı manevraları ve düşmanca eylemleri nedeniyle kırmızı çizgiye ulaştı" ifadeleri kullanıldı. Austin'in Seul ziyaretine atıfla, "Bu, ABD'nin Kore Yarımadası'nı devasa bir savaş cephaneliğine ve kritik bir savaş bölgesine dönüşmesiyle sonuçlanacak tehlikeli senaryosunun güçlü bir göstergesidir" denilen açıklamada, " Pyongyang'ın, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına 'nükleer silaha karşı nükleer silah topyekun savaşa karşı topyekun savaş' ilkesi çerçevesinde en sert tepkiyi vereceği" belirtildi. "ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresine stratejik varlıklar konuşlandırmaya devam etmesi halinde Pyongyang'ın caydırıcı faaliyetlerini sürdüreceğinin" vurgulandığı açıklamada, " Washington'un düşmanca politikası" nedeniyle Kuzey Kore'nin ABD ile herhangi bir diyalog arayışında olmadığı aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Austin'in Seul ziyareti

ABD Savunma Bakanı Lyold Austin bu hafta başında Güney Kore'yi ziyaret ederek temaslarda bulunmuş, Washington ve Seul'ün Kuzey Kore'nin askeri tehditlerini caydırmak üzere F-22 ve F-35 jetlerini de içeren gelişmiş askeri varlıkların bölgede konuşlandırılması konusunda mutabık kaldığı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca, iki ülkenin ortak tatbikatlarının süreceği bildirilmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA
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Kuzey Kore, Kore, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer silah dahil topyekun savaş tehdidi - Son Dakika

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