Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit - Son Dakika
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Politika

Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit

Tansiyon zirveye çıktı! ABD\'nin hamlesine Kuzey Kore\'den nükleer tehdit

Kuzey Kore ile ABD arasındaki tansiyon zirveye çıkmış durumda. Kuzey Kore, Japonya ve Güney Kore'deki askeri varlıklarını artırmaya devam eden ABD'ye nükleer tehditte bulunarak "Ülkemize yönelik fiili saldırı ihtimalini artıran silahlanma hamleleri, ABD ana karasının güvenliğini riske atacak, akılsızca bir seçenek olacaktır" açıklamasını yaptı.

03.05.2025 09:23
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Nükleer silah ve balistik füze programının yanı sıra gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarla sık sık gündeme gelen Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit geldi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ABD'nin Alaska eyaletindeki Fort Greely Askeri Üssü'nde kıtalararası balistik füze (ICBM) önleme tatbikatı yapıldığı hatırlatılarak, "Ana karayı savunma senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikat, özünde Kuzey Kore ile muhtemel bir nükleer savaşı fiilen gündeme getiren saldırgan nitelikte bir askeri eylemdir. ABD'nin nükleer savaşa kakışmaması halinde ülkemizin stratejik nükleer gücünün ABD anakarasını hedef alması söz konusu olmayacaktır. Bu durumda sözde 'önleme' konusunu konuşmaya gerek de kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Ancak ülkemizin kıtalararası balistik füzelerinin önlenecek hedef olarak tanımlanması, ABD'nin önleyici bir nükleer saldırı ihtimalini kabul ettiğini ve bu konudaki askeri kapasitesini geliştirmeye odaklandığını göstermektedir" denildi.

"AKILSIZCA BİR SEÇENEK OLUR"

ABD'nin Güney Kore ve Japonya'daki üslerine savaş uçakları konuşlandırarak bölgedeki askeri varlığını artırdığı hatırlatılan açıklamada, bu adımın "çok tehlikeli" bir hamle olduğu vurgulandı. ABD'nin bölgedeki askeri kabiliyetlerini artırmasının Kuzey Kore'yi kendini savunmaya mecbur bıraktığı belirtilerek, "ABD'nin ülkemizi hedef alan silahlanma faaliyetlerine karşı güçlü bir saldırı ve savunma kapasitesine sahip olmak, nükleer savaş tehlikesini caydırmak ve Kore Yarımadası'nda güç dengesini sağlamak için en iyi seçenektir" denildi.

"AKILSIZCA BİR SEÇENEK"

ABD'nin Kuzey Kore'yi hedef alan silahlanma hamlelerinin ABD'nin kendisi için tehdit oluşturacağı savunulan açıklamada, "Ülkemize yönelik fiili saldırı ihtimalini artıran silahlanma hamleleri, ABD ana karasının güvenliğini riske atacak, akılsızca bir seçenek olacaktır" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Babakartal:
    Çin işaret vermiştir bu deli sonun da birşey yapacak 7 1 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Dünyada iki tane lider var, birincisi Recep Tayyip Erdoğan, diğeri ise kim Jong, sağa sola salya akıtan trompetin hakkından ancak siz gelirsiniz 3 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    iste nukleer gucu olan ulkeler sadece basina buyruk olabiliyor gunumuzde.. ama korkulan o ki gercek caydirici guc olan nukleer silahi bi deli bur gun kullanmaya kalkarsa .. 3 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Küçük Enişte Abd Bile Kafa Tutuyor Helal Olsun :-) 2 0 Yanıtla
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