Kuzey Kore'den Güney Kore'ye İHA İhlali İddiası - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye İHA İhlali İddiası

Kuzey Kore, Güney Kore'nin İHA ile egemenliğini ihlal ettiğini ve acımasız misilleme uyarısı yaptı.

28.10.2024 14:34
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Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Kore Ordusu, siyasi amaçlarla topraklarımıza insansız hava aracı (İHA) gönderdi. Bu egemenliğimize yönelik bir ihlaldir" denildi.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore Ordusu'na ait insansız hava araçlarının (İHA) propaganda broşürleri dağıtmak üzere bu ay en az 3 kez başkent Pyongyang semalarında uçtuğu iddiası üzerine açılan soruşturmanın nihai sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Güney Kore İHA'sının ülke sınırlarına girdiği belirtilirken, "Güney Kore Ordusu, siyasi amaçlarla topraklarımıza insansız hava aracı (İHA) gönderdi. Bu egemenliğimize yönelik bir ihlaldir" denildi. Bakanlık, 19 Ekim'de olduğu gibi yine düşen bir başka Güney Kore İHA'sının fotoğraflarını yayınladı.

Kuzey Koreli yetkililer, analiz sırasında geçtiğimiz yıl haziran ayından bu yana 230'dan fazla uçuş planı ortaya çıkardıklarını ve bunların arasında propaganda notlarının bulunduğu çöp balonlarını gönderme planının da bulunduğunu belirtti.

Yayınlanan 8 Ekim tarihli bir kayıt ise, bir İHA'nın gece geç saatlerde Güney'in sınır adası Baengnyeongdo'dan kalktığını ve birkaç saat sonra Pyongyang'daki dışişleri ve savunma bakanlığı binalarının üzerine broşürler bıraktığını gösterdi.

"Kuzey Kore acımasız bir saldırıyla karşılık verir"

Devlet medyasına konuşan ismi açıklanmayan Kuzey Koreli sözcü, böyle bir durumun tekrarlanması halinde ülkenin "acımasız bir saldırıyla" karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise, Pyongyang'ın tek taraflı iddialarının "doğrulamaya ya da yanıt vermeye değmeyeceği" açıklamasını yaptı.

Kuzey ile Güney arasında İHA gerilimi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang semalarında propaganda broşürleri taşıyan Güney Kore'ye ait insansız hava araçlarının tespit edildiğini iddia etmişti. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise iddiayı önce reddetmiş, daha sonra ise Kuzey Kore karşıtı sivil toplum örgütlerinin olaydan sorumlu olabileceğini açıklamıştı. Kuzey Kore, yaşanan gerilimin ardından Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan kara ve demiryolu hatlarını havaya uçurduğunu duyurmuştu. Kuzey Kore, 19 Ekim tarihinde ise bir Güney Kore İHA'sının daha fotoğrafını yayınlamış, egemenliğinin bir kez daha ihlal edilmesi halinde bunun "savaş ilanı" sayılacağı ve "derhal misilleme saldırısı yapılacağı" ifadeleri kullanılmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'den Güney Kore'ye İHA İhlali İddiası - Son Dakika

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