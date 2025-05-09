Kuzey Kore'den Nükleer Tatbikat - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'den Nükleer Tatbikat

Kuzey Kore\'den Nükleer Tatbikat

Kuzey Kore, ABD'nin askeri hamlelerine tepki olarak nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdi.

09.05.2025 10:14
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Kuzey Kore yönetimi, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri hamlelerine tepki olarak nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde füze tatbikatı yapıldığını açıkladı. Ülke lideri Kim Jong-un, "Nükleer gücümüzün muhtemel bir savaşa karşı her daim harekete geçebilecek hazırlık seviyesinde tutulması önemlidir" dedi.

Kuzey Kore yönetiminden dün Japon Denizi istikametine fırlatılan birden çok kısa menzilli balistik füzelere dair açıklama geldi. Açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri hamlelerine tepki olarak "nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde füze tatbikatı" yapıldığı bildirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bizzat yönettiği tatbikatta, 600 mm çoklu roket sistemleri ve Hwasongpho-11-Ka taktik balistik füzelerinin test edildiği aktarıldı. Ayrıca subaylara "Haekbangashoe" (Nükleer Tetikleyici) yönetim ve kontrol sisteminin nasıl kullanılacağına dair kapsamlı eğitimler verildiği belirtildi. Nükleer silahları devreye sokma prosedürlerinin ele alındığı tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Komuta ve mobilizasyon sistemimizin nükleer kriz durumlarında hızlı ve etkili şekilde karşılık verebilme yeteneğine sahip olduğu teyit edildi" denildi.

Kim'den orduya "taktik nükleer silah" talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikat sırasında yaptığı konuşmada ülkenin nükleer gücünün önemine vurgu yaparak, "Nükleer gücümüzün muhtemel bir savaşa karşı her daim harekete geçebilecek hazırlık seviyesinde tutulması önemlidir. Uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetlerimizin artırılması ve silah sistemlerimizin verimliliğinin sürekli geliştirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Topçu birliklerinin vurucu gücünü artırmayı "stratejik bir öncelik" olarak tanımlayan Kim, taktik nükleer silah sistemlerinin güvenilirliğini daha da arttırma ve Kuzey Kore ordusunun operasyonel alanını genişletme talimatı verdi.

Hwasong-11, uluslararası alanda KN-23 olarak biliniyor. Ukrayna ve Batılı yetkililer, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze serisinin Rusya'ya verildiğini ve Ukrayna'yı vurmak için kullanıldığını belirtiyor.

Kuzey Kore birden çok füze fırlatmıştı

Güney Kore ve Japonya, dün Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına denize düşen füzelerin herhangi bir hasara yol açmadığı belirtilmişti. Pyongyang'ın son hamlesi, Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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