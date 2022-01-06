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Kuzey Kore: "Hipersonik füze belirlenen hedefi başarı ile vurdu" - Son Dakika

Kuzey Kore: "Hipersonik füze belirlenen hedefi başarı ile vurdu"

06.01.2022 09:32
Kuzey Kore: "Hipersonik füze belirlenen hedefi başarı ile vurdu"

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi, test edilen silahın yeni bir hipersonik füze olduğunu duyururken, 700 kilometre uzaklıktaki hedefin başarı ile vurulduğu açıklandı.

Kuzey Kore yönetimi, dün gerçekleştirdiği yeni füze denemesi ile uluslararası kamuoyunu alarma geçiren son silah testini doğruladı. Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi tarafından yayınlanan haberde, Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde geliştirilen yeni bir hipersonik füzenin test edildiği bildirildi. 700 kilometre uzaklıkta belirlenen hedefin başarı ile vurulduğu kaydedilen haberde, füze denemesine iktidardaki İşçi Partisi ve Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yöneticilerinin de katıldığı vurgulandı. Ayrıca füzede kullanılan yakıt teknolojisinin zorlu kış koşullarında kullanımının da başarı ile test edildiği belirtildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada da, "Hipersonik füze alanındaki test denemelerinde üst üste gelen başarılar stratejik öneme sahip ve devletin silahlı kuvvetlerinin modernize edilmesini hızlandırıyorlar" denildi.

Yeni yılda yeni deneme

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin yerel saatle 08.10 sularında ülkenin doğu kıyısından Japon Denizi açıklarına doğru yeni bir füze ateşlediği bildirilmiş, füze denemesi Japonya hükümeti tarafından da doğrulanmıştı. Karadan denize atılan bir balistik füze olduğu değerlendirilen silahla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü kaydedilmişti. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıklamıştı.

Pyongyang'ın en önemli silahlarından biri

Pyongyang yönetimi, geçtiğimiz yıl Eylül ayında ilk kez yeni geliştirilen hipersonik füze "Hwasong-8"i denemişti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberlere göre yeni füze teknolojisi, ülkenin gelecek 5 yıl için yaptığı askeri gelişim planının en önemli silahından biri oldu.

Ses hızını aşıyor

5 mach (6.125 km/s) ve daha yüksek hızlarda yol alan hipersonik füzeler, ses hızından (1.235 km/s) yaklaşık 5 kat daha hızlı olarak biliniyor. Geleneksel savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi imkansız olan hipersonik füzeler, geleceğin savunma teknolojisi olarak görülüyor. - PYONGYANG

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Kuzey Kore, Japonya, Silah, Füze, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kuzey Kore: "Hipersonik füze belirlenen hedefi başarı ile vurdu" - Son Dakika
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