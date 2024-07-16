Kuzey Kore lideri Kim Yo Jong, Güney Kore'ye misilleme sinyali verdi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore lideri Kim Yo Jong, Güney Kore'ye misilleme sinyali verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'den propaganda broşürleri taşıyan 29 balon gönderildiğini duyurarak misilleme sinyali verdi. Kim Yo Jong, Güney Kore'nin bu tür eylemlerine karşı korkunç bir bedel ödemeye hazır olmaları uyarısında bulundu.

16.07.2024 10:50
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'den propaganda broşürleri taşıyan 29 balon gönderildiğini ve buna misilleme sinyali vererek "Korkunç bir bedel ödemeye hazır olun" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan balon gerilimi yeniden tırmandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, yaptığı yazılı açıklamada Güney Kore'den ülkelerine propaganda broşürleri taşıyan 29 balon gönderildiğini duyurdu. Sabah saatlerinde Cholwon bölgesinde 10, Sinphyong bölgesinde 8, Ichon bölgesinde 5, Phangyo bölgesinde 4, Koksan bölgesinde 1 ve Phyonggang bölgesinde 1 adet büyük balon bulunduğunu kaydeden Kim, "Diğer bölgelerden de propaganda broşürleri bulunduğuna ilişkin raporlar alındı" dedi. İlgili birimlerin analiz ve imha çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kim, "Pislikleri tekrar sert bir şekilde uyarıyoruz. Korkunç bir bedel ödemeye hazır olmalılar" ifadelerini kullandı. Kim, Güney Kore'nin "kaba ve kirli" oyununu sürdürmesi halinde ülkesinin karşı eylem şeklinin değişeceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp balonlarıyla karşılık vermişti

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan bini aşkın balonu 28 Mayıs itibarıyla Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndermişti. Kuzey Kore'ye misilleme yapan Güney Kore hükümeti ise 2018 yılında imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya aldığını açıklamıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore lideri Kim Yo Jong, Güney Kore'ye misilleme sinyali verdi - Son Dakika

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