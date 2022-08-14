Kuzey Kore: "Nükleer silaha erişim ülkemizin savunması için olmazsa olmaz" - Son Dakika
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Kuzey Kore: "Nükleer silaha erişim ülkemizin savunması için olmazsa olmaz"

14.08.2022 09:41
Kuzey Kore: "Nükleer silaha erişim ülkemizin savunması için olmazsa olmaz"

Kuzey Kore'nin Uluslararası Örgütlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güney Kore ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlara erişimi devletinin ve halkının güvenliğini savunmak için olmazsa olmaz...

Kuzey Kore'nin Uluslararası Örgütlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güney Kore ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlara erişimi devletinin ve halkının güvenliğini savunmak için olmazsa olmaz bir seçimdir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güney Kore'yi ziyaret ederek, BM'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılığını yinelemesinin ardından, Pyongyang'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kuzey Kore'nin Uluslararası Örgütlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong yaptığı açıklamada, Guterres'in sözlerini "BM'deki görevinin yükümlülüklerine aykırı ve tarafsızlık ve hakkaniyetten son derece uzak" olarak nitelendirdi. "BM genel sekreterinin belirli bir ülkenin hükümetinden emir talep veya kabul etmemesi ve yalnızca BM'ye karşı sorumlu olan uluslararası bir yetkili olarak konumuna zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınması gerekir" denilen açıklamada, "ABD ve ona bağlı güçler tarafından empoze edilen sözde tam nükleer silahsızlanma, tek taraflı bir silahsızlanmayı talep ettiği için Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bir ihlaldir ve BM Genel Sekreteri Guterres belki de Kuzey Kore'nin bunu tavizsiz olarak, tamamen reddettiğini iyi bilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kuzey Kore ile ABD arasındaki çatışmanın tarihi, dünyanın en büyük nükleer silahlı gücü ve dünyanın tek nükleer suçlusu olan ABD'nin yasadışı ve düşmanca politikasından vazgeçmediği sürece Kore yarımadasında kalıcı barış ve istikrarın asla sağlanamayacağını göstermektedir" denildi. Açıklamada ayrıca, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlara erişimi, devletinin ve halkının güvenliğini savunmak ve ABD'nin düşmanca politikasından ve nükleer tehdit ve şantajından bağımsız gelişimini sağlamak için olmazsa olmaz bir seçimdir" ifadelerine yer verildi.

"Ateşe körükle gitmemeyi tavsiye ediyoruz"

BM'nin "uluslararası adaleti ve egemenlik eşitliğini faaliyetlerinin temel ilkesi olarak görmek zorunda olduğu" vurgulanan açıklamada, Guterres'in ise bu organın başı olarak "uluslararası ilişkilerde her zaman adaleti, tarafsızlığı ve nesnelliği koruması gerektiği" kaydedildi. Açıklama, "Genel Sekreter Guterres'e ateşe körükle gitmek niteliğindeki tehlikeli söz ve davranışlarda bulunurken dikkatli olmasını, bunun yerine Kore yarımadasındaki son derece vahim sorunun çözümüne yardımcı olacak adımlar atmasını tavsiye ediyoruz" ifadeleri ile son buldu.

Güney Kore'ye gitmişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore'de BM'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılığını yinelemişti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya gelen Guterres, Seul'un yarımadadaki barışı koruma çabalarının desteklendiğini belirterek, Pyongyang'a "tamamen, geri döndürülemez ve kanıtlanabilir nükleer silahsızlanma" çağrısı yapmıştı. - PYONGYANG

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Kore, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore: 'Nükleer silaha erişim ülkemizin savunması için olmazsa olmaz' - Son Dakika

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