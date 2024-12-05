Kuzey Kore-Rusya Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Politika

Kuzey Kore, Rusya ile haziran ayında imzalanan ve taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın resmi olarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki işbirliğinde yeni bir döneme girildi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, Rusya ile haziran ayında imzalanan ve taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın dün resmi olarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Yuryevich Rudenko'nun anlaşmanın onay belgelerinin değişimini Moskova'da gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Yürürlüğe giren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenliğini ortak çıkarlar doğrultusunda ve sağlam bir şekilde koruyacak, ikili ilişkileri yeni bir stratejik boyuta taşıyacaktır" ifadeleri kullanıldı. "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na dayanan güçlü Kuzey Kore-Rusya ilişkileri iki ülke halklarının refahını destekleyecek, bölgesel durumu rahatlatacak ve uluslararası stratejik istikrarı garanti altına alan güçlü bir güvenlik mekanizması olarak hizmet edecektir" denilen açıklamada, "Anlaşma, tahakküm ve hegemonyadan arınmış, bağımsız ve adil çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını hızlandırmada itici bir güç işlevi görecektir" ifadelerine yer verildi.

Kim ve Putin imzalamıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz haziran ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Birçok alanda karşılıklı işbirliğini öngören anlaşmanın "taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini" açıklayan Putin, "Rusya imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Geçen ay Kim ve Putin tarafından ayrı ayrı onaylanan anlaşmanın, onay belgelerinin taraflar arası değişiminin yapılacağı gün yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. - PYONGYANG