Kuzey Makedonya'da siyasi kriz - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da merkez sağ VMRO-DPMNE liderliğindeki muhalefet partileri, Başbakan Zoran Zaev hükümetini düşürmek için parlamentoya gensoru önergesi verdi.

Kuzey Makedonya'da merkez sağ VMRO-DPMNE liderliğindeki muhalefet partileri, yeni bir hükümet kurulması için uzlaşı sağlandığını ve parlamento çoğunluğunu tesis edecek vekil sayısına ulaştıklarını duyurdu. Muhalefet, ardından Başbakan Zoran Zaev hükümetini düşürmek için parlamentoya gensoru önergesi verdi. VMRO-DPMNE'den milletvekili Aleksandar Nikolovski yaptığı açıklamada, "Bu hükümetin devam etmesi daha derin sorunlar anlamına geliyor" ifadelerini kullanarak, kendisinin ve diğer muhalefet partilerinin 120 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyeyi garantilediklerini açıkladı.

Partisinin başkent Üsküp de dahil olmak üzere belediye başkanlığı seçimlerindeki düşük performansı üzerine istifa eden Zaev, iktidar koalisyonunun yeni bir genel seçime gerek kalmadan yeni bir başbakan seçebileceğini ifade etmişti. Zaev'in istifasını açıklamasının ardından Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) hükümetin stabil olduğunu ve göreve devam edebileceğini açıklamış, Zaev meclise resmi olarak istifasını sunmamıştı.

Parlamentonun en erken perşembe günü toplanması beklenirken, yeni hükümetin VMRO-DPMNE, Besa, Arnavut İttifakı ve Sol Parti tarafından kurulması bekleniyor.

Öte yandan Zaev ilk olarak 2017'de başbakan olmasının ardından Yunanistan ile "Makedonya" adı nedeniyle on yıllardır süren anlaşmazlığı çözmek için ülkenin adına "Kuzey"i eklemeyi kabul etmişti. - ÜSKÜP