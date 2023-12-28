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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı
28.12.2023 - 09:49,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı - Son Dakika
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